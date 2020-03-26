Зеленский призвал Раду принимать важные законы, а церкви - проводить богослужения онлайн

Президент Владимир Зеленский призывает Верховную Раду работать и принимать важные законы, а церкви - проводить богослужения онлайн в условиях карантина из-за коронавируса, а также поручил отменить VIP-палаты для чиновников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Народные депутаты Украины сегодня не имеют другого выбора, кроме как работать. Если кто-то из них забыл, то я напомню слова депутатской присяги: выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. И тут ключевая каждая часть - и в интересах всех соотечественников, и выполнять свои обязанности. Когда наши украинские врачи работают без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, депутату должно быть стыдно что-то там говорить о страхе. Страх у вас может быть только один - потерять доверие украинского народа. Страна не останавливается, страна работает, и вы - не исключение", - сказал он.

Зеленский призвал парламент принимать важные законы, которых требует экономика и которые обеспечат наполнение государственного бюджета необходимыми средствами.

"Отдельно хочу поблагодарить глав церквей, которые сейчас проводят богослужения онлайн. Спасибо за вашу осознанность и опеку над здоровьем людей. В очередной раз призываю остальных глав церквей перейти на такую практику, осознав опасность большого скопления людей и ответственности за жизнь своих прихожан", - сказал президент.

Он также поблагодарил всех граждан, которые соблюдают режим самоизоляции, и призвал людей не выходить на улицу без потребности и без маски.

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Как сообщали Українськi Новини, в данном видеообращении Зеленский анонсировал, что Кабинет Министров готовит жесткие меры для недопущения роста цен на продукты питания и товары первой необходимости, которые испортят планы спекулянтам и недобросовестным продавцам.

Также Зеленский заявил, что тех украинцев, которые не успеют вернуться из-за границы до 28 марта, когда она будет закрыта, будут постепенно эвакуировать, но с учетом эпидемиологической ситуации в местах их пребывания и готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции.