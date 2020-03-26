Жительница Коломйского района сбежала из больницы в Киеве с предварительным диагнозом "коронавирус"

В Ивано-Франковской области в областную больницу принудительно госпитализировали 39-летнюю жительницу Коломыйского района, которая находилась на заработках в Бельгии, у которой после возвращения в Украину во время проведения быстрого теста на коронавирус COVID-19 был получен положительный результат.

Об этом сообщает местное издание "Дzеркало Media".

Сообщается, что женщина 23 марта вернулась самолетом из Брюсселя. По прибытии в Украину у нее обнаружили повышенную температуру. В тот же день каретой скорой помощи женщину госпитализировали в Александровскую клиническую больницу в Киеве, где провели анализ быстрым тестом на COVID-19, результат был отрицательный.

Ночью на 24 марта пациентку перевели в Киевскую больницу №4, в 1:00 сделали анализ быстрым тестом, результат отрицательный.

В 11:00 повторно сделали анализ быстрым тестом - результат положительный. Выставлен диагноз: подозрение на инфицирование COVID-19.

24 марта по обеде пациентка по неизвестным причинам решила покинуть лечебное заведение и, вероятно, планировала вернуться домой в Коломыйский район. На звонки не отвечала, на контакт с врачами не выходила.

Правоохранители провели необходимые мероприятия и задержали женщину вместе с ее мужем (который, скорее всего, встречал ее) на трассе возле Раковчик. Оба - и женщину, и мужчину - госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Устанавливаются методы передвижения женщины из Киева в Коломыйский район.

Как сообщали Українські Новини, в Тернопольской области уже 15 человек заболели коронавирусом, из них четверо - врачи.

Тем временем, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 1124 сообщения о подозрении.