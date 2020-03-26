Сегодня Кличко проведет экстренный брифинг по коронавирусу в Киеве

В товремя, как в Киеве количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек, в четверг, 26 марта, состится онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга состоится на официальном портале Киева, на сайте городского головы, на YouTube канале КГГА на Facebook-cторинци КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Начало брифинка запланировано на 12.00.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 145, пять летальных, от коронавирусной болезни в мире умерли 21 276 человек, выздоровели – 114 012. Всего зарегистрировано 470 973 случая заражения COVID-19.

Также Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц.

Помимо этого Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.