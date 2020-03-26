Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ

Юрий Бойко и его однопартийцы с волонтерами в Рубежном. Фото: ОП-ЗЖ

Юрий Бойко и его однопартийцы с волонтерами в Рубежном. Фото: ОП-ЗЖ

"ОП-ЗЖ, как и вся страна, стала волонтерами, так как власть не справляется с эпидемией." Об этом руководитель Луганской региональной организации Оппозиционной платформы – За життя, Сопредседатель партии Юрий Бойко заявил при посещении больницы в Рубежном, Луганской области, информирует портал zagittya.com.ua.

"Вся наша партия, по сути, как и вся страна, стала волонтерами, оказывающими помощь медикам, которые сегодня на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Помощь идет по всем областям Украины. Сейчас очень важно поддержать наших врачей, ведь они в очень сложных условиях делают всё для спасения здоровья и жизни людей", - подчеркнул Юрий Бойко.

Народный депутат с представителями благотворительного фонда "Кришталеве джерело" привез столь необходимые больнице аппараты для искусственной вентиляции легких, защитные маски и костюмы, медикаменты – всего на сумму более 2 млн гривен.

Инфекционное отделение больницы г. Рубежное определено как одна из госпитальных баз для предоставления медицинской помощи больным с подозрением на коронавирусную инфекцию в Луганской области. К этому моменту отделение остро нуждалось в оборудовании для реанимации больных, медикаментах, средствах защиты.

Политик отметил, что украинская медицина оказалась не готова к вызовам эпидемии, в том числе из-за провальной медреформы.

"Сокращение финансирования, уменьшение доступности медицинской помощи, мизерные зарплаты врачей и медперсонала привели к тому, что страна оказалась не готова к борьбе с эпидемией. И это положение мы будем исправлять, чтобы направить максимум бюджетных средств на поддержку медиков и медицинской отрасли, экономики страны", - заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, также очень важно сейчас оказать поддержку и помощь людям пожилого возраста, малоимущим гражданам.

"Сейчас очень важно поддержать всеми способами наших пожилых граждан, которые зачастую не могут выйти из дома даже за самым необходимым, социально незащищенных людей. Нищенские пенсии и зарплаты не могут дать запас прочности на время карантинных мероприятий. Помимо адресной помощи этим категориям, мы, как ответственная политическая сила, будем требовать пересмотра бюджета для реальной и последовательной их поддержки со стороны государства", - подытожил Юрий Бойко.