"ДНР" обвинила Порошенко в убийстве "Мороролы" и подала экс-президента в розыск

Группировка "ДНР" заявила, что завела "уголовное дело" на пятого президента Украины Петра Порошенко и обвинила его в организации убийства одного из полевых командиров группировки Арсена Павлова, также известного как "Моторола".

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на сайт "генпрокуратуры ДНР".

В группировке утверждают, что Порошенко утвердил план, который разработали украинские спецслужбы. По этому плану был убит Арсен Павлов. Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск, ему "избрана мера пресечения" в виде содержания под стражей.

В сообщении уточняется, что "уголовное дело" возбудили в феврале 2020 года, но известно о нем стало только сейчас.

В "уголовном кодексе" "республики" говорится, что санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщали Українські Новини, на похороны "Моторолы" заставляли приходить представителей бюджетной сферы.

Позже в оккупированном Донецке было осуществлено успешное покушение на другого полевого командира группировки "ДНР" — Михаила Толстых по прозвищу "Гиви". Его взорвали в его же кабинете.