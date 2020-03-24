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24 марта 2020, вторник, 23:23 44
Силовые структуры 2020-03-24T23:24:02+02:00
Українські Новини
Офис Зеленского просит регионы бесплатно кормить солдат

Офис Зеленского просит регионы бесплатно кормить солдат

Таня Войтюк
Военные, Питание, Украинские военные, Офис президента
Еда. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Еда. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

В связи с карантином в Украине из-за случаев заболевания Covid-19, Киев направил руководителям областных и Киевской городской государственных администраций письмо, в котором говорится о том, что с 25 марта возможна критическая ситуация с обеспечением питания личного состава.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает военный волонтер Юрий Бирюков.

В письме отмечается, что ОГА приказали в своих регионах быть готовыми на безвозмездной основе оказать помощь военным частям продуктами питания и персоналом, который мог бы работать на кухне.

Пост БирюковаПост Бирюкова

По словам Бирюкова, власти решили свалить проблемы с питанием в армии на коронавирус.

"Вот только систему питания в армии власть шаг за шагом начала валит еще с ноября 2019 года. Прокол за проколом, факап за факапом — они тупо уничтожали все питание в армии. От поставок продовольствия и к контролю качества", — отмечает волонтер.

Письмо Офиса ПрезидентаПисьмо Офиса Президента

Как сообщали Українські Новини, Киев создал комиссию по призыву на военную службу.

Также писали о том, как украинские военные будут бороться с коронавирусом.

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