Украинский туроператор не может вернуть украинцам деньги за туры

Пока авиационна отрасль подсчитывает убытки от карантинных мер, туристический оператор компания Coral Travel заявляет, что пока не может вернуть клиентам средства за купленные ими туры, поскольку все они были отданы на оплату предоставляемых услуг поставщикам.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба туроператора.

"Наша единственная просьба к туристам: убедительно просим не настаивать на аннуляции тура с возвратом уплаченных средств. Потому что, Coral Travel, согласно Закону о туризме, всегда заранее рассчитывается в полном объеме со всеми поставщиками турпродукта", - сказали в компании.

Таким образом, по словам пресс-службы, на данный момент все средства по таким турам уже у поставщиков, и компания ожидает их решения.

Туроператор предлагает туристам перебронировать туры на другой период на любое доступное для бронирования направление туроператора, в таком случае денежные средства по предварительной заявке будут в полном объеме зачислены на новую.

Кроме того, компания сообщила, что 23 марта Coral Travel завершил вывоз своих туристов, которые отдыхали в Египте и Турции.

Также в установленные властью сроки компания обеспечила возвращение туристов-транзитников из Беларуси, Молдовы, стран Евросоюза, которые вылетали на отдых из Украины.

Coral Travel предлагает туры на курорты и отели в 28 странах мира.

Компания работает более 25 лет на рынке Украины и принадлежит крупной международной структуре OTI Holding (Турция).

Как сообщали Українськi Новини, МИД предоставил список хабов, откуда украинские туристы смогут вернуться в Украину без платы.

Для украинцев, которые оказались сейчас за границей, запустили систему "ДРУГ" и оповещения с алгоритмом действий.