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24 марта 2020, вторник, 20:40 248
Общество 2020-03-24T20:41:40+02:00
Українські Новини
24 марта заканчивается регистрация абитуриентов на ВНО

24 марта заканчивается регистрация абитуриентов на ВНО

Елена Новикова
Внешнее независимое тестирование, ВНО, Регистрация на ВНО, Документы на ВНО
Абитуриенты. Фото: verge.zp
Абитуриенты. Фото: verge.zp

В то время, как в Министерстве образования заявили, что внешнее независимое оценивание в Украине состоится в этом году, во вторник, 24 марта последний день, когда одиннадцатиклассники могут отправить регистрационные документы для участия в ВНО. Об этом говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования.

Так, сообщается, что документы, присланные после 24 марта, обрабатываться не будут, а дату подачи документо определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте.

"Обращаем внимание на то, что подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является Сертификат, лицо получит в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением", - уточнили в УЦОКО.

Также отмечается, что с помощью сервиса "Состояние обработки документов" можно проверить, на каком этапе обработки регистрационные документы. Для этого необходимо ввести номер регистрационной карточки к сервису. А устранить причины отказа в регистрации или внести изменения в персональные данные можно до 24 марта 2020 года, воспользовавшись специальным сервисом "Внести изменения".

По состоянию на 24 марта для участия во внешнем независимом оценивании и государственной итоговой аттестации зарегистрировано 362723 лица, избравшие 1179842 тестирования. Региональные центры качества образования уже проработали 98,45% полученных комплектов регистрационных документов.

Как сообщали Українські Новини, пробное ВНО перенесли на начало апреля из-за карантина.

Также сообщалось о том, какие приложения помогут подготовиться к ВНО.

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