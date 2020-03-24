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  • От чего умирают украинцы: в 2018 основными причинами смерти были заболевания сердца, рак и внешние причины
24 марта 2020, вторник, 15:37 109
Общество 2020-03-24T15:37:40+02:00
Українські Новини
От чего умирают украинцы: в 2018 основными причинами смерти были заболевания сердца, рак и внешние причины

От чего умирают украинцы: в 2018 основными причинами смерти были заболевания сердца, рак и внешние причины

Ольга Фандорина
Смерть, Смертность, Онкология, сердечно-сосудистые заболевания
Медицина, лечение, врач, болезнь, заболевание, доктор. Фото: МХП
Медицина, лечение, врач, болезнь, заболевание, доктор. Фото: МХП

Сердечно-сосудистые болезни, рак и внешние причины были основными причинами смерти украинцев в 2018.

Об этом говорится в демографическом ежегоднике Государственной службы статистики.

Согласно статистике, в 2018 году умерло 587 665  украинцев (1610 среднесуточно).

На первом месте среди причин смерти – сердечно-сосудистые заболевания – 392 060 человек или 1 074 среднесуточно.

На втором месте – злокачественные новообразования (рак) – 77 836 человек или 213 среднесуточно.

На третьем месте – внешние причины – 30 905 человек или 84,7 человек, в том числе случайные отравления – 4 764 человека или 13 человек среднесуточно и ДТП – 3936 человек или 10,8 среднесуточно.

На уровне со смертностью от ДТП – количество смертей от СПИДа – 3 949 человек (10,8 человек среднесуточно) и от туберкулеза – 3 695 человек (10,1 человек).

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13:00 24 марта количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине составляет  97 случаев, умерло 3 человека.

В январе, по данным Госстата, от гриппа и пневмонии умер 621 человек.

А ранее Украина стала второй в мире по распространению онкологии.

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