В столичном общежитии закрыли на карантин более полсотни студентов

В то время, как в столице за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса, в общежитии Киевского института музыки имени Р.М. Глиэра, где жил парень с подозрением на коронавирус, закрыли более полусотни студентов на карантин, ребята на несколько дней остались без еды.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на преподавателя института Вячеслава Дедковского, студента-жителя общежития, ректора университета Александра Злотника и Киевскую администрацию.

"Студентов официально закрыли на карантин еще 17 марта. Их там более 50 человек. Дети были брошены на произвол судьбы – они на три дня остались без питания, только 20 марта силами бывшего студента университета Антона Соловьенко организовали сбор средств и закупили продукты и воду. Потому что у студентов даже воды не было и пришлось кипятить воду из-под крана", - сказал Дедковский.

При этом он добавил, что нормы карантина в общежитии не соблюдаются – нарушают их должностные лица. В частности, по словам Дедковского, в общежитии находятся вахтер, охранник, воспитатель и комендант, которые приходят туда на работу, находятся там и выходят, когда идут домой.

По словам одного из студентов, который остался на карантине в общежитии и попросил не называть его имени, утром 17 марта к ним пришли и сказали, что закрывают на карантин, и никто не сможет выходить. Сейчас студенты находятся на карантине 6-й день.

По словам студента, их попросили покинуть общежитие, еще когда больного студента госпитализировали, но часть студентов (по его словам, около 60 украинцев и два десятка иностранцев) не смогли поехать из-за работы, каких-то проблемы, или потому что у них не было куда ехать.

Парень рассказал, что они не ожидали, что их закроют, поэтому каких-то больших запасов продовольствия у них не было – в результате жители общежития остались фактически без пищи.

По словам студента, руководство заведения никак их не поддержало в первые дни карантина. Но благодаря бывшему студенту института и другим волонтерам удалось собрать средства и для жителей общежития закупили продукты и воду.

За соблюдением карантина следят правоохранители. Фото: Студенты вуза

Сейчас, по словам юноши, руководство вуза также обещало помочь студентам.

Жители общежития могут общаться друг с другом, читают книги, смотрят фильмы и занимаются музыкой.

В целом, по словам студента, перед введением карантина из общежития забрали с температурой 6 человек. Все остальные жители чувствуют себя хорошо.

Ректор университета Александр Злотник заверил издание, что проблема уже решена, студенты всем обеспечены, подозрения на коронавирус у госпитализированных не подтвердились, но карантин снимать не будут, чтобы обезопасить детей.

"На сегодня проблема уже решена. Питание и вода у студентов есть, уже больше, чем надо. Это обеспечили и студенты, и люди со стороны, и преподаватели собирали, и я давал, у них все есть на месяц вперед.

А эти люди – двое парней, которых госпитализировали с подозрением – уже здоровы, диагноз у них не подтвердился. Но карантин я выдержу две недели, как надо. А потом снимем. И даже поможем студентам, заплатим за бензин, чтобы те, которые захотят поехать, смогли добраться домой", - заявил он.

Злотник рассказал, что когда госпитализировали первого человека с температурой, то администрация призвала покинуть общежитие, но часть студентов заявили, что имеют работу и хотят остаться, и администрация пошла им навстречу и разрешила остаться.

По словам ректора, всего в общежитии на карантине находится 66 человек (42 украинца: 40 студентов и 2 сотрудника института) и 24 иностранных студента.

Злотник рассказал, что дважды в день студенты замеряют температуру тела и передают информацию в студенческую поликлинику. (Это подтвердили УП и студенты, по их словам, "свои градусы" они сбрасывают врачам через Viber, – ред.). Сейчас больных не зафиксировано.

Он добавил, что студенты только "жалуются на то, что им не позволяют доставить пиво".

Злотник также отметил, что добился, чтобы возле общежития дежурили представители Нацгвардии, чтобы обеспечить соблюдение карантина.

В КГГА сообщили, что на карантин закрыто одно общежитие в городе. Но во многих других остались студенты.

В частности, в общежитиях Киевского университета имени Бориса Гринченко, который в городском подчинении, по состоянию на 23 марта находится 57 человек (всего в общежитиях университета Гринченко по состоянию на 11 марта, до введения карантина, проживали 668 студентов, – ред.).

После введения карантина в трех общежитиях университета остались 68 студентов: дети-сироты, иностранные студенты – слушатели подготовительного отделения, студенты из временно оккупированных территорий, дети из многодетных семей (если в семье есть случаи острых респираторных заболеваний), студенты, трудоустроены в учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность Киева во время карантина. Часть из них успели покинуть общежития до введения карантина, остальные проживают там и в дальнейшем.

Как сообщали Українські Новини, ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.