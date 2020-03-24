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24 марта 2020, вторник, 10:50 1130
Политика 2020-03-24T10:50:59+02:00
Українські Новини
Сегодня Кличко даст экстренный брифинг по коронавирусу в Киеве

Сегодня Кличко даст экстренный брифинг по коронавирусу в Киеве

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Брифинг, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

В то время, как количество заболевших в Киеве выросло до 28 человек, и столица продолжает быть эпицентром заболеваемости в Украине, во вторник, 24 марта состоится онлайн-брифинг председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга, который начнется в 12.00, состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.

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