Депутат Рады Кравчук задекларировала 7 банковских счетов и $52 тыс. наличных за 2019

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук задекларировала 407 752 гривен доходов и 52 тыс. долларов наличных за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Из доходов, 318 834 гривен составила зарплата депутата Рады на основном месте работы, 23 959 гривен — материальное благо от партии "Слуга народа" по оплате затрат на обучение, а также 64 966 гривен — зарплата, полученная за время работы в политической партии "Украинское объединение патриотов — Укроп".

Кравчук владеет земельным участком площадью 863 кв. м и дачным домом площадью 71,1 кв. м в Большой Солтановке Киевской области, а также — правом пользования квартирой в Киеве площадью 71,4 кв. м.

У ее супруга Тараса имеется земучасток площадью 537 кв. м в Бобрице Киевской области и автомобиль Volkswagen Tiguan 2013 года выпуска за 631 тыс. гривен.

Также за 2019 год он задекларировал 251 тыс. гривен доходов на основном месте работы в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

Согласно декларации, у Кравчук также имеется 7 банковских счетов без указания содержащихся на них средств (6 - в Приватбанке, 1 — в "Райффайзен банке аваль"), у супруга — 4 счета в Приватбанке.

Как сообщали Українські Новини, временно исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек задекларировал в марте 449,7 тыс. гривен заработной платы.

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в марте задекларировал 332 063 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета.

Временно исполняющий обязанности президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Павел Павлишин в марте задекларировал 600 тыс. гривен зарплаты.