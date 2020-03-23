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23 марта 2020, понедельник, 20:58 41
Общество 2020-03-23T20:58:08+02:00
Українські Новини
В поезде из Беларуси и Прибалтики были 5 человек с температурой: их тестируют на коронавирус

В поезде из Беларуси и Прибалтики были 5 человек с температурой: их тестируют на коронавирус

Ольга Фандорина
Беларусь, Эвакуация, Прибалтика, Поезд, Эвакуированные украинцы

5 человек из поезда с эвакуированными из Беларуси и Прибалтики украинцами проходят проверку на коронавирус.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко сообщил в эфире канала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"По результатам скрининга, который проводился пограничниками вместе с работниками карантинно-санитарного подразделения, были выявлены люди с повышенной температурой. Это 5 человек. Их забрали по алгоритму в медицинский пункт. И в этом медпункте они проходят тестирование на коронавирус", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что на данный момент поезд стоит на санитарной стоянке.

Ляшко отметил, что люди, у которых обнаружат вирус, будут госпитализированы.

Решение касаемо остальных пассажиров будет принято после получения результатов обследования.

Он сообщил, что в поезде находится около 100 человек.

Как сообщали Українськi Новини, акционерное общество "Укрзализныця" назначила еще один поезд Интерсити+ "Перемышль - Киев" для эвакуации украинцев из Польши 23 марта.

Ранее больше 3,6 тыс. украинцев просили МИД помочь с возвращением домой.

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