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23 марта 2020, понедельник, 19:31 42
Верховная Рада и партии 2020-03-23T19:45:01+02:00
Українські Новини
Бойко посетил детский дом в Банченах, где одно из помещений оборудовали для приема больных

Бойко посетил детский дом в Банченах, где одно из помещений оборудовали для приема больных

Татьяна Зотова
Коронавирус, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Архиепископ Лонгин, Центр реабилитации
Юрий Бойко в Черновицкой области. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко в Черновицкой области. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко посетил центр реабилитации "Вера, Надежда, Любовь" в с. Банчены Черновицкой области, созданный архиепископом Лонгином (в миру – Михаил Васильевич Жар). Одно из помещений центра было оперативно перепрофилировано и подготовлено для приема заболевших коронавирусом. Бойко привез в центр тесты, маски, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Я преклоняюсь перед архиепископом Лонгином и людьми, которые здесь работают – они в кратчайшие сроки смогли организовать практически полноценное больничное отделение по высшему разряду. Если, не дай Бог, кто-то заболеет, здесь полностью готовы обеспечить лечение и реабилитацию. В детском реабилитационном центре находится 425 детей, многие с инвалидностью, хроническими заболеваниями, поэтому коронавирусная инфекция для них очень опасна. И владыка, и врачи очень ответственно относятся к ситуации. Они подготовили все, что нужно – аппаратуру, лекарства, средства защиты, удобные кровати", – сказал Бойко.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ подчеркнул, что бездарное отношение предыдущей власти к медицине довело отечественное здравоохранение до плачевного состояния.

"Отечественную медицину добила предыдущая власть. Ее системно уничтожали, ликвидировали то хорошее, что было. Сегодня мы пожинаем плоды этого бездарного отношения. У врачей низкие зарплаты, нет необходимого оборудования, не хватает медперсонала, санитарок, медсестер", – отметил парламентарий.

Бойко призвал срочно увеличить финансирование на медицинскую отрасль и остановить второй этап так называемой медреформы.

"Сейчас нам нужно выиграть время, чтобы нормально оснастить медучреждения всем необходимым, поддержать врачей. В нынешних условиях, карантин должен затормозить распространение болезни, чтобы нормально обеспечить медицину. Нужно внести изменения в бюджет, увеличить финансирование здравоохранения, закупить лекарства и оборудование. Тогда всё будет нормально, люди не будут бояться, как они боятся сегодня, понимая, что власть не может их защитить", – акцентировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

"Сегодняшняя ситуация показала, к чему может привести недофинансирование и пренебрежительное отношение к медицине. Мы даже не понимаем, сколько у нас в стране людей болеют этой страшной болезнью", – подчеркнул Юрий Бойко.

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