Каких рекомендаций необходимо придерживаться, чтобы защитить ребенка от коронавируса

Коронавирусная пандемия затронула практически каждую страну в мире, вследствие чего, было принято решение ограничить авиасообщения между странами, а также объявить тотальный карантин, в связи с чем, в Киеве в целях безопасности закрыли все детские и игровые площадки, а также ограничили транспорт. Тем временем, в центре общественного здоровья рассказали, каких рекомендаций следует придерживаться родителям, чтобы защитить детей от коронавируса. Рекомендации Минздрава для лиц, пребывающих в самоизоляции Регулярно мыть руки теплой водой с мылом напротяжении 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не меньше, чем 60% Стирать регулярно детские вещи и плюшевые игрушки согласно инструкции производителя. Если возможно, стирать вещи следует при наивысшем температурном режиме и тщательно их сушить Избегать контакта с теми, кто чихает и кашляет Ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются в помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, туалеты, и тд. Рекомендаци Минздрава по борьбе с коронавирусом Ранее мы рассказали о том, каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой.