Каких рекомендаций необходимо придерживаться, чтобы защитить ребенка от коронавируса

Тем временем, в центре общественного здоровья рассказали, каких рекомендаций следует придерживаться родителям, чтобы защитить детей от коронавируса.

Рекомендации Минздрава для лиц, пребывающих в самоизоляции

Регулярно мыть руки теплой водой с мылом напротяжении 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не меньше, чем 60%

Стирать регулярно детские вещи и плюшевые игрушки согласно инструкции производителя. Если возможно, стирать вещи следует при наивысшем температурном режиме и тщательно их сушить

Избегать контакта с теми, кто чихает и кашляет

Ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются в помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, туалеты, и тд.

Рекомендаци Минздрава по борьбе с коронавирусом

Ранее мы рассказали о том, каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой.