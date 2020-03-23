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23 марта 2020, понедельник, 14:33 35 Инфографика
Общество 2020-03-23T14:33:48+02:00
Українські Новини
Каких рекомендаций необходимо придерживаться, чтобы защитить ребенка от коронавируса

Каких рекомендаций необходимо придерживаться, чтобы защитить ребенка от коронавируса

Елизавета Кесельман
Карантин, Ребенок, Коронавирус, Борьба с коронавирусом

Коронавирусная пандемия затронула практически каждую страну в мире, вследствие чего, было принято решение ограничить авиасообщения между странами, а также объявить тотальный карантин, в связи с чем, в Киеве в целях безопасности закрыли все детские и игровые площадки, а также ограничили транспорт.

Тем временем, в центре общественного здоровья рассказали, каких рекомендаций следует придерживаться родителям, чтобы защитить детей от коронавируса.

Рекомендации Минздрава для лиц, пребывающих в самоизоляцииРекомендации Минздрава для лиц, пребывающих в самоизоляции

  • Регулярно мыть руки теплой водой с мылом напротяжении 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не меньше, чем 60%
  • Стирать регулярно детские вещи и плюшевые игрушки согласно инструкции производителя. Если возможно, стирать вещи следует при наивысшем температурном режиме и тщательно их сушить
  • Избегать контакта с теми, кто чихает и кашляет
  • Ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются в помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, туалеты, и тд.

Рекомендаци Минздрава по борьбе с коронавирусомРекомендаци Минздрава по борьбе с коронавирусом

Ранее мы рассказали о том, каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой.

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