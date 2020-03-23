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23 марта 2020, понедельник, 09:45 3393
Политика 2020-03-23T09:46:48+02:00
Українські Новини
Сегодня состоится брифинг относительно усиления карантинных мер в Киеве

Сегодня состоится брифинг относительно усиления карантинных мер в Киеве

Таня Войтюк
Киев, Виталий Кличко, Брифинг, Коронавирус, карантин в Киеве
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Сегодня, 23 марта, общественный транспорт Киева прекратил перевозки пассажиров, и в 12:00 состоится онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Как сообщали Українські Новини, в Киеве ввели чрезвычайную ситуацию и в связи с этим усилили меры карантина. Так, с понедельника ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках столицы, а также запретили пользоваться детскими и спортивными площадками.

Напомним, в Украине за сутки лабораторно подтвердили 26 новых случаев коронавируса.

Тем временем,  в Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, по состоянию на утро 22 марта достигло 304 544 человек во всем мире.

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