Видео дня: в Харькове полиция выкидывает силой из троллейбуса "лишних" пассажиров

В Харькове, где приостановили работу метро из-за введенного коронавируса, полиция силой выкидывает людей из троллейбуса, в которых должно быть не больше 10 пассажиров.

Видео инцидента на Холодной горе обнародовал в социальной сети Facebook Антон Сосницкий.

"Начало плохого конца..." - написал он.

Как сообщали Українські Новини, вечером 17 марта в Харькове в час-пик закрыли метро в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Для города это обернулось транспортным коллапсом.

20 марта в Харькове у одного трамвая разъяренные пассажиры разбили лобовое стекло из-за ограничений по количеству пассажиров на время карантина, а также закрытия метро.

По состоянию на 20:00 20 марта в Харьковской области подтвердили первый случай заражения COVID-19.

16 марта в Харькове возле здания горсовета, где раздавали бесплатные маски, пенсионеры устроила давку.

21 марта к областям Украины, в которых в связи с пандемией коронавируса объявили чрезвычайную ситуацию добавилась Харьковская область. Режим ЧС распространяется на всю территорию, в том числе и в самом Харьков.