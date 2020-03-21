Скрывал коронавирус и возил туристов. Против мужчины из Житомира открыли дело

Правоохранительные органы в Житомирской области открыли уголовное производство в отношении местного жителя, который скрывая симптомы коронавируса, возил туристов в Украину. В контакт с ним вступали около 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, которые могли заразиться Covid-19.

"Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация о сокрытии сведений больным Covid-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - говорится в сообщении.

Также правоохранители объяснили мужчине необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, в полиции рассказали, где больше всего в Украине нарушают правила карантина.

Тем временем на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина в связи с распространением коронавируса.