подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
21 марта 2020, суббота, 16:29 152
Силовые структуры 2020-03-21T16:31:54+02:00
Українські Новини
Скрывал коронавирус и возил туристов. Против мужчины из Житомира открыли дело

Скрывал коронавирус и возил туристов. Против мужчины из Житомира открыли дело

Таня Войтюк
Полиция, Житомир, Житомирская область, Коронавирус, Симптомы коронавируса
Полиция Фото: пресс-служба Нацполиции
Полиция Фото: пресс-служба Нацполиции

Правоохранительные органы в Житомирской области открыли уголовное производство в отношении местного жителя, который скрывая симптомы коронавируса, возил туристов в Украину. В контакт с ним вступали около 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, которые могли заразиться Covid-19.

"Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация о сокрытии сведений больным Covid-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - говорится в сообщении.

Также правоохранители объяснили мужчине необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, в полиции рассказали, где больше всего в Украине нарушают правила карантина.

Тем временем на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Больше новостей о: Полиция Житомир Житомирская область Коронавирус Симптомы коронавируса

Из Житомира отменили автобусы в Радомышль: как дое...
Минздрав проверил больницы в Житомире, Ривне и Сар...
Киев закрывает весь общественный транспорт: кого б...
Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке...
Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника
Власти готовят резкое ужесточение карантина в ближайшие дни, - Аваков
Новости
В Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации 17:00
Поставили антисептик и закрыли столовую. Как НАБУ и ГПУ работают в условиях карантина 16:45
Скрывал коронавирус и возил туристов. Против мужчины из Житомира открыли дело 16:29
Киев закрывает весь общественный транспорт: кого будут возить по пропускам 16:12
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях 08:15 Инфографика
В Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса 11:05
США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта 09:55 Инфографика
больше новостей
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
В Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина 18:01
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
В феврале Разумков получил 92 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 08:00 Документ
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
больше новостей
За сутки в МОЗ поступило 80 подозрений на коронавирус: карта распространения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok