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21 марта 2020, суббота, 00:29 5
Верховная Рада и партии 2020-03-21T01:03:17+02:00
Українські Новини
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по списку, - Потураев

Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по списку, - Потураев

Елена Новикова
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua

В то время, как в Украине зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом, нардеп от Слуги народа Никита Потураев рассказал, что будет, если кто-то из депутатов заразился коронавирусом от Сергея Шахова. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.

На вопрос о том, что случится, если кто-то из фракции заразился коронавирусом от нардепа Сергея Шахова, Потураев отметил, что речь идет даже не про фракцию, а про весь парламент. И если там начнется цепная реакция заражения коронавирусом, то вся Верховная Рада переболеет, ведь там есть немало людей пожилого возраста и они пренадлежат к группе риска.

Потураев уточнил, что все, кто контактировал с Сергеем Шаховым сделали експрес-тесты на коронавирус и пока все они негативные.

Также он сказал, что если кто-то из депутатов умрет от коронавируса, то придут новые по существующим спискам.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Переболеем и вернемся к работе. Ну, кто-то, возможно, умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый. В чем проблема? Нет проблемы", - заявил Потураев.

Как собщали Українські Новини, у депутата Верховной Рады от группы "Довіра" Сергея Шахова и его жены нашли коронавирус. 

Все, кто с ним контактировал, самоизолировались.

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