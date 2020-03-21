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21 марта 2020, суббота, 06:31 29
Жизнь 2020-03-21T06:31:01+02:00
Українські Новини
Уютный карантин: как легко приготовить пышный и ароматный домашний хлеб в духовке

Уютный карантин: как легко приготовить пышный и ароматный домашний хлеб в духовке

Ольга Фандорина
Рецепт, Хлеб, Простой рецепт, Рецепт хлеба в духовке
Домашний хлеб. Фото: cookingtime.ru
Домашний хлеб. Фото: cookingtime.ru

Во время пандемии коронавируса, когда по улицам украинских городов уже готовятся разъезжать машины с громкоговорителями, самое время осесть дома и попробовать рецепты, за которые всегда так и не решались взяться из-за нехватки времени или желания. Один из таких трендов уже захватил соцсети - в Facebook и Instagram стали появлятся фотографии свежеприготовленого домашнего хлеба. Так и Українські новини опубликует легкий и вкусный рецепт хлеба, который можно сделать даже в духовке.

Этот рецепт приготовления простого домашнего хлеба в духовке подойдет даже для начинающих кулинаров. В этом рецепте нет ни опары, ни "закваски", из-за которых многие опасаются печь хлеб. Рецепт настолько прост, что все продукты можно положить на глаз, не используя мерных весов, и вы всегда угадаете. Итак, приступим.

Домашний хлеб. Фото: cookingtime.ruДомашний хлеб. Фото: cookingtime.ru

Ингридиенты:

Для приготовления простого домашнего хлеба в духовке нам потребуется:

  • 3 стакана муки;
  • 1 стакан воды;
  • 8 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сухих дрожжей.

Этапы приготовления:

В теплой воде развести дрожжи, добавить соль, сахар и растительное масло. Постепенно всыпать муку и замесить однородное, эластичное тесто. Накрыть его полотенцем и отправить в теплое место на 30-40 минут.

Через 30-40 минут наше тесто должно увеличиться в 2 раза.

Разделить тесто на два равных кусочка. В будущем это будет 2 хлеба. Если хотите, то можно разделить на три части или сделать один большой круглый хлеб. Каждую часть раскатать скалкой или растянуть руками по доске. В итоге должен получиться прямоугольник из теста.

Прямоугольник скрутить в рулет.

Перенести на противень и оставить на 40 минут для расстойки.

На подошедших рулетиках сделать надрезы.

На дно духовки поместить кастрюльку с водой. На верхний противень разместить домашний хлеб. Выпекать с паром (который даст кастрюля с водой) 25 минут при температуре 220 градусов.

Разрезать домашний хлеб лучше только после того, как он полностью остынет. Приятного аппетита!

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