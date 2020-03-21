Когда дети дома: рецепт вкусного и полезного картофеля-фри в духовке

Уже неделю, как дети не ходят в школы и в сады, карантин внес свои коррективы в игры на свежем воздухе, и здоровый аппетит у детей требует вкусных и полезных блюд. А выйти из положения поможет картошка фри в духовке на фольге. Это значительно быстрее и, что не маловажно, не так вредно, и дети дома будут очень довольны.

Приготовление такого блюда занимает крайне мало времени и ингридиентов, поэтому - смело начинайте радовать малышей - да и себя в том числе.

На приготовление картошки фри в духовке вместе с чисткой и нарезкой клубней уйдет не больше часа. Однако, чтобы не испортить вкус блюда и свое настроение, придерживайтесь нескольких принципов:

Картофель фри в духовке готовят только на рафинированном и дезодорированном подсолнечном масле. У него слабый запах, который не заглушает аромат специй. Такое масло не коптит при нагревании и лишено осадка.

Можно приготовить фри дома с такой же длиной соломки, как в небезызвестной закусочной. Для этого используйте сорта картофеля: "рассет", "сантана","бурбон", "инноватор".

Ни в коем случае не солите фри во время приготовления. Это нужно делать только непосредственно перед подачей.

Ингридиенты:

картофель — 1–1,5 кг;

масло растительное — 2–3 ст. л;

паприка — 10 г;

соль — 3–5 г.

Приготовление:

Помойте и очистите картофель от кожуры.

Нарежьте клубни соломкой толщиной 0,5 см (чтобы брусочки были длиннее, режьте картошку вдоль).

Сложите овощи в миску и залейте водой, чтобы не почернела.

Пряная смесь для картофеля:

В глубокую миску налейте масло.

Высыпьте паприку.

Добавьте чеснок (если нужно).

Тщательно перемешайте.

Приготовление картофеля:

Соломку выложите на полотенце и просушите. Чтобы ускорить процесс, уберите влагу бумажной салфеткой.

Подсушенный картофель положите в миску, залейте пряной смесью и перемешайте.

Противень выстелите фольгой, сверху добавьте еще немного масла и распределите по поверхности.

Равномерно выложите картошку на противень. Желательно, чтобы бруски не касались друг друга.

Поставьте фри в духовку, разогретую до 200 0С.

Подождите 20–30 минут.

Вариант подачи картофеля-фри. Фото: gastronom.ru

Закуска готова! Снимите картофель с противня и дайте немного остыть. Распределите блюдо на порции и не забудьте посолить. Фри рекомендуют подавать с соусами карри, тартар или кетчупом.

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