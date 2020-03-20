Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 10 человек до 39, - Минздрав

Количество заболевших коронавирусом, который зафиксировали у еще одного жителя Киевской области, в Украине увеличилось на 10 человек до 39. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. "По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19", - сказано в нем. 10 новых случаев зафиксированы в Черновицкой области. На данный момент в Украине 3 летальных случая от коронавируса. Первый пациент, у которого был зафиксирован коронавирус, выздоровел. Чтобы защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом уже перевалило за 24 тысячи человек (234 030 случаев) по всему миру, из них 15 253 за сутки. Погибли 9 841 человек (за сутки 1 031). Ранее сообщалось о том, что в Львове и Харьковской области впервые зафиксировали коронавирус.