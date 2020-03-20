Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 10 человек до 39, - Минздрав

Количество заболевших коронавирусом, который зафиксировали у еще одного жителя Киевской области, в Украине увеличилось на 10 человек до 39. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19", - сказано в нем.

10 новых случаев зафиксированы в Черновицкой области.

На данный момент в Украине 3 летальных случая от коронавируса.

Первый пациент, у которого был зафиксирован коронавирус, выздоровел.

Чтобы защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом уже перевалило за 24 тысячи человек (234 030 случаев) по всему миру, из них 15 253 за сутки. Погибли 9 841 человек (за сутки 1 031).

Ранее сообщалось о том, что в Львове и Харьковской области впервые зафиксировали коронавирус.