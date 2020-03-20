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20 марта 2020, пятница, 14:09 212
Общество 2020-03-20T14:16:08+02:00
Українські Новини
Днепропетровская область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Днепропетровская область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Днепропетровской области, чрезвычайная ситуация
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Днепропетровская область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Днепропетровская область ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться. Режим чрезвычайной ситуации четко определяет способ координации органов государственной власти. Все - для оперативного реагирования на вызовы в условиях всемирной пандемии, недопущения дальнейшего распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий", - отметил председатель Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко.

Комиссия определила эпидемическую ситуацию на территории области, вызванную коронавирусом, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера.

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создана координационная группа.

Туда вошли руководители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, представители Национальной полиции, транспортных и других служб.

Руководителем координационной группы назначен заместитель председателя обладминистрации Дмитрий Стригун.

Основная задача группы - мониторинг эпидситуации в регионе, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы и организация мер по недопущению распространения вируса, а также обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, в Днепропетровской области зафиксировано 6 случаев коронавирисной инфекции.

Теперь украинцы могут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

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