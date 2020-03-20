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20 марта 2020, пятница, 12:45 624
Судебная власть 2020-03-20T12:45:01+02:00
Українські Новини
Броварского застройщика Мавродиева подозревают в мошенничестве, - СМИ

Броварского застройщика Мавродиева подозревают в мошенничестве, - СМИ

Павел Твердохлиб
Суд, Недвижимость, Строительство, Шевченковский районный суд города Киева, Грассфилд, Юрий Мавродиев
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Шевченковский районный суд города Киева рассматривает дело о мошенничестве в размере более 73 млн гривен. В афере подозревается директор ООО "Грассфилд" Юрий Мавродиев. Компания, которую он возглавляет, ведет застройку одного из ЖК в Броварах. Об этом KV стало известно из сообщения "Правда Тут".

В сообщении отмечается, что следствие вменяет Мавродиеву завладение земельными участками своих арендодателей.

По словам следствия компания Юрия Мавродиева ООО "Грассфилд" должна арендодателям более 73 млн гривен. Начав строительство двух многоквартирных домов, его компания взяла в аренду земельные участки, на которые впоследствии была проведена государственная регистрация земли.

"Таким образом, его собственностью стало не только строительство, но и земля", – говорится в сюжете.

В зале ж суда сам Мавродиев опроверг данный факт. Он утверждает, что регистрация осуществлялась не его руками.

"Я не давал никаких поручений, что либо делать. Те лица продолжают принимать на сегодняшний день деньги от покупки квартир, только уже на другое юрлицо. А ответственность остается на мне", – заверил Мавродиев.

Однако, сторона потерпевших по делу убеждена: подозреваемый превысил свои полномочия и не выполнил всех условий договора. А именно – не передал их компаниям средства и квадратные метры, прописанные в документе.

В свою очередь, адвокатов Мавродиева беспокоило больше то, что подозрение было вручено не лично в руки подозреваемому, а оставлено в дверях квартиры. Адвокаты утверждали, что не обоснован и сам смысл подозрения.

Также в ходе рассмотрения дела один из участников подписания договоров должен был выступить в роли свидетеля. Однако, без предварительного одобрения суда его показания не были приобщены к делу.

Фемида постановила: до 2 мая Юрий Мавродиев будет находиться под домашним арестом. Защитники же подозреваемого приступили к подготовке апелляции.

Напомним, компания "Грассфилд" занимается возведением жилых комплексов в Броварах. Согласно данным портала Youcontrol конечными бенефициарными собственниками компании являются Виктор Григорьевич Страшный и Евгений Викторович Тимченко. Они же вместе с Сергеем Георгиевичем Караванским являются основателями ООО. Зарегистрирована "Грассфилд" в Броварах.

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