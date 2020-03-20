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20 марта 2020, пятница, 11:55 595
Политика 2020-03-20T11:55:01+02:00
Українські Новини
Губернатор Одесской области лоббирует Андрея Суббота на должность главы ГФС, - СМИ

Губернатор Одесской области лоббирует Андрея Суббота на должность главы ГФС, - СМИ

Татьяна Зотова
Государственная фискальная служба, Одесская областная государственная администрация, Максим Куцый, ГУ ГФС в Одесской области, Андрей Суббот
ГУ ГФС в Одесской области Фото: ГФС
ГУ ГФС в Одесской области Фото: ГФС

Госчиновник с сомнительной репутацией и элитной недвижимостью Андрей Суббот может возглавить ГФС Одесской области с подачи главы Одесской облгосадминистрации Максима Куцего. Речь об этом идёт в статье "Налоги и "протеже" губернатора: как Суббот поможет освоить финансовые потоки в Одесской области", опубликованной в издании "Апостроф".

"В ГФС свою "финансовую долю" пытается заполучить глава Одесской обладминистрации – он намерен протолкнуть на должность главы своего человека для контроля над потоками. Его протеже - это Андрей Суббот, - действующий начальник управления коммуникаций и информационной политики Одесской ОГА", - отмечает автор.

В статье также указывается на предпринимательскую деятельность А.Суббота и его связи с бизнесом в оккупированном Крыму.

"Уроженец Керчи, госслужащий 5-го ранга, в Крыму официально занимался посредничеством в оптовой торговле, развернул деятельность как индивидуальный предприниматель. Но после отработки местных финансовых схем ему пришлось переехать ближе к Киеву – в Ирпень. Как раз под шумок в 2014 году. Хотя оккупация – не помеха: источники говорят, что Суббот и дальше продолжает вести свою деятельность на полуострове, только через подставных лиц – на крымском ООО "ЭСТРА", которое зарегистрировано в 2014 году и официально занимается производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве", - говорится в заметке.

Автор также отмечает, что А.Суббот, будучи госчиновником, владеет недвижимостью, несоизмеримой с его зарплатой, и указывает недостоверные данные в декларации.

"Госслужащий изловчился заработать на особняк в элитном посёлке под Киевом, хотя за подобную площадь ещё недавно брали порядка миллиона долларов. И на три земельных участка: под Киевом и в Коростене, которые, правда, честно задекларировал. То ли на зарплату чиновника заработал, то ли на "прибыль" от ТОВ Аква Вита Одесса и ТОВ Аква Вита Киев, об участии в качестве основателя в которых "забыл" упомянуть в ежегодной декларации", - подчёркивается в статье.

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