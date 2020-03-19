Автомобили с громкоговорителями будут курсировать по всей Украине и информировать о карантине

В связи с ужесточением условий карантина в Украине, с 19 марта в Киеве, а с 20 по всей территории Украины, спецавтомобили ГосЧС будут курсировать по улицам городов с громкоговорителями и напоминать жителям о соблюдении карантина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине. Гражданам настоятельно рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости. Спасатели призывают украинцев заботиться о близких людях пожилого возраста и обеспечивать их всем необходимым, чтобы им не приходилось выходить на улицу. Они напоминают, что в случае, если нужно выйти на улицу, необходимо: Обходить места скопления людей; Надевать защитные маски; Сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метра; Соблюдать меры личной гигиены. Помимо этого в Броварах, Киевская область, такие машины начали курсировать уже 19 числа. О карантине также начали оповещать в Черновцах и Львове. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ELuPPir3UF0" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ назвали стратегию борьбы с коронавирусом. Напомним, Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.