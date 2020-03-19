Столар начал помогать больницам, не дожидаясь пока его вызовет президент, - Рабинович

Глава Киевской парторганизации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Столар помогает столичным клиникам в борьбе с коронавирусом и за свой счет обеспечивает больницы необходимым оборудованием.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил народный депутат, сопредседатель вышеупомянутой партии Вадим Рабинович.

"Я горжусь, что без шума и разговоров глава Киевской партийной организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Столар передал тысячи защитных комплектов в Александровскую и другие больницы столицы. И это правильно!", – заявил политик.

Парламентарий отметил, что в сложившейся ситуации все должны стараться оказать посильную помощь медикам.

"Столар сам по себе – приличный человек, его не надо вызывать к президенту, чтобы он начал помогать людям. Все, кто могут помогать, должны это делать", – констатировал Вадим Рабинович.

Отметим, с 16 по 18 марта Вадим Столар направил в Александровскую клиническую больницу 468 респираторов, 1826 комбинезонов, 30000 вакуумных пробирок для исследования крови, 10000 иголок для тех же исследований, 10000 одноразовых холдеров для пробирок, 7 систем для уборки Mistral Moboxx, 400 насадок для системы уборки, 750 специальных маркированных тряпок и 300 маркированных салфеток для системы уборки.

Также Столар направил в Киевскую городскую клиническую больницу №4 1700 защитных комбинезонов и 300 респираторов.

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