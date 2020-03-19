Украинцы начали обращаться в Киберполицию из-за фейков про карантин в сети

Киберполиция получила 20 обращений от граждан о распространении ложной информации о карантине из-за коронавируса, который могут продлить в зависимости от эпидситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

Согласно ему, чаще всего граждане сообщали о распространении ложной информации о запрете выхода детей на улицу.

Также киберполицию информировали о распространении слухов о продлении карантина до лета.

Все обращения поступали на электронный адрес сервисной службы киберполиции.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта Служба безопасности Украины и Нацполиция привлекли 5 лиц к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, а также прекратили деятельность еще одного агитатора.

Ранее сообщалось о том, что КГГА опровергла миф, что детей нельзя выпускать на улицу во время карантина.

Тем временем, в сети появился новый фейк о лекарстве от коронавируса, а в Черновицкой области накажут мужчину за ложную информацию о Covid-19.