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19 марта 2020, четверг, 16:27 85
Силовые структуры 2020-03-19T16:35:29+02:00
Українські Новини
Украинцы начали обращаться в Киберполицию из-за фейков про карантин в сети

Украинцы начали обращаться в Киберполицию из-за фейков про карантин в сети

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, фейки, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Киберполиция. Фото: Itc
Киберполиция. Фото: Itc

Киберполиция получила 20 обращений от граждан о распространении ложной информации о карантине из-за коронавируса, который могут продлить в зависимости от эпидситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

Согласно ему, чаще всего граждане сообщали о распространении ложной информации о запрете выхода детей на улицу.

Также киберполицию информировали о распространении слухов о продлении карантина до лета.

Все обращения поступали на электронный адрес сервисной службы киберполиции.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта Служба безопасности Украины и Нацполиция привлекли 5 лиц к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, а также прекратили деятельность еще одного агитатора.

Ранее сообщалось о том, что КГГА опровергла миф, что детей нельзя выпускать на улицу во время карантина.

Тем временем, в сети появился новый фейк о лекарстве от коронавируса, а в Черновицкой области накажут мужчину за ложную информацию о Covid-19.

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