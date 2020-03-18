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18 марта 2020, среда, 05:30 271
Общество 2020-03-18T05:30:01+02:00
Українські Новини
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев

В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев

Таня Войтюк
Цена на газ, Карантин, Отопление, НКРЭКУ, Нефтегаз
Отопление. Фото: pixabay
Отопление. Фото: pixabay

Помимо того, что киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила средневзвешенный тариф на тепло для нужд населения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"Так, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% – по сравнению с действующими с 17 января 2020 года",- говорится в сообщении.

В Украине снизили цену на теплоВ Украине снизили цену на тепло

В сообщении сказано, что основанием для пересмотра тарифов в сторону снижения стало существенное падение цен на природный газ.

Как сообщали Українські Новини, в условиях карантина, который ввели в Украине из-за коронавируса, учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу на этот период.

Тем временем "Нефтегаз" на 15% снизил цену на газ для населения на февраль.

Тем временем Пенсионный фонд призывает пользоваться онлайн-сервисами фонда в период карантина из-за коронавируса.

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