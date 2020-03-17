Криклий пообещал, что "Укрпочта" будет доставлять лекарства

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что акционерное общество "Укрпочта" сможет доставлять лекарственные средства, а не только пенсии.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

По его словам, на заседании правительства 16 марта Мининфраструктуры было поручено разработать постановление, которое позволит в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств с помощью национального оператора почтовой связи.

"Укрпочта" сможет в этот особый период доставлять не только пенсию, но и лекарства и медицинские средства в случае необходимости", - прокомментировал Криклий.

Тем временем на карантине "Новая почта" продолжит работать, но не всеми отделениями.

Как сообщали Українські Новини, центральный автовокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта.

Киевское метро закроют сегодня в 23.00. А Днипровский метрополитен закрывается с 18 марта с 12:00 до 3 апреля.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что на время карантина энергосистема Украины работает в штатном режиме.