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17 марта 2020, вторник, 14:55 416
Общество 2020-03-17T16:01:04+02:00
Українські Новини
Криклий пообещал, что "Укрпочта" будет доставлять лекарства

Криклий пообещал, что "Укрпочта" будет доставлять лекарства

Ольга Фандорина
Лекарства, Укрпочта, Пенсия, Медицинские средства
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что акционерное общество "Укрпочта" сможет доставлять лекарственные средства, а не только пенсии.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

По его словам, на заседании правительства 16 марта Мининфраструктуры было поручено разработать постановление, которое позволит в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств с помощью национального оператора почтовой связи.

"Укрпочта" сможет в этот особый период доставлять не только пенсию, но и лекарства и медицинские средства в случае необходимости", - прокомментировал Криклий.

Тем временем на карантине "Новая почта" продолжит работать, но не всеми отделениями.

Как сообщали Українські Новини, центральный автовокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта.

Киевское метро закроют сегодня в 23.00. А Днипровский метрополитен закрывается с 18 марта с 12:00 до 3 апреля.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что на время карантина энергосистема Украины работает в штатном режиме.

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