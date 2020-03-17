В Днипре из-за карантина опустел центр города

В то время, как в Днипре закрыли метро, центр города сегодня утром был практически пустой. Об этом пишет местный сайт "Днепровская Панорама".

Несмотря на то, что людей на улицах мало, в транспорте далеко не 10-20 человек.

Местные жители говорят, что некоторые сегодня добирались на работу в привычной давке, что ничего не говорит о карантине.

Пустые улицы. Фото: "Днепровская Панорама"

На улице мало людей. Фото: "Днепровская Панорама"

Общественный транспорт. Фото: "Днепровская Панорама"

В общественном транспорте достаточно людей. Фото: "Днепровская Панорама"





Как сообщали Українські Новини, харьковское метро закрывается сегодня в 20:00.



Зеленский просил в своем видеообращении Министерство инфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метрополитенов, а также железнодорожное, авиационное и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.



Также, согласно законопроекту, за нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен.



Тем временем в киевском метрополитене поезда ходят в обычном режиме.