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17 марта 2020, вторник, 12:09 83
Общество 2020-03-17T12:10:36+02:00
Українські Новини
В Днипре из-за карантина опустел центр города

В Днипре из-за карантина опустел центр города

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Днипро, карантин в Днипре
Пустые улицы Днипра. Фото:
Пустые улицы Днипра. Фото: "Днепровская Панорама"

В то время, как в Днипре закрыли метро, центр города сегодня утром был практически пустой. Об этом пишет местный сайт "Днепровская Панорама".

Несмотря на то, что людей на улицах мало, в транспорте далеко не 10-20 человек.

Местные жители говорят, что некоторые сегодня добирались на работу в привычной давке, что ничего не говорит о карантине.

Пустые улицы. Фото: Пустые улицы. Фото: "Днепровская Панорама"

На улице мало людей. Фото: На улице мало людей. Фото: "Днепровская Панорама"

Общественный транспорт. Фото: Общественный транспорт. Фото: "Днепровская Панорама"

В общественном транспорте достаточно людей. Фото: В общественном транспорте достаточно людей. Фото: "Днепровская Панорама"



Как сообщали Українські Новини, харьковское метро закрывается сегодня в 20:00. 

Зеленский просил в своем видеообращении Министерство инфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метрополитенов, а также железнодорожное, авиационное и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Также, согласно законопроекту, за нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен.

Тем временем в киевском метрополитене поезда ходят в обычном режиме

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