Алексей Коваль: Выдача строительных разрешений в режиме онлайн должна продолжаться

Несмотря на реструктуризацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и ее разделение на три отдельные ведомства, решение об онлайн-трансляцию процесса выдачи разрешений на строительство должна продолжать выполняться. Об этом KV стало известно со слов руководителя проектов Perfect Group Алексея Коваля.

"Строительная отрасль должна стать полностью прозрачной. Долгое время основные вопросы у представителей общественности и самих строителей вызвал процесс выдачи разрешений на строительство. Абсолютно простой инструмент в виде онлайн-трансляций очень сильно ограничит возможности чиновников к манипуляциям. Ведь через день, месяц или даже десять лет запись трансляции будет доступен каждому пользователю интернета. Разделение ГАСИ на три отдельные структуры не должно стать причиной отказа от онлайн-трансляций процесса выдачи разрешений на строительство. Это так же важно, как и полноценный запуск электронного кабинета застройщика”, – отметил Алексей Коваль.

Напомним, 13 марта президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации ГАСИ. Вместо нее предлагают создать три отдельных структуры: Государственную сервисную службу градостроительства, Государственное агентство технического регулирования и Государственную инспекцию градостроительства.

Ранее в пресс-службе ГАСИ заявили, что ведомство начнет транслировать онлайн-заседание разрешительной комиссии, которая выдает документы на строительство. Первая трансляция на официальном канале Youtube состоялась 27 февраля 2020 года.