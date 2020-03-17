Замгенпрокурора Чумак подал в отставку

В то время, как Рада одобрила назначение Венедиктовой генпрокурором, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак подал в отставку.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, опубликовав свое заявление, передают Українськi Новини.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", - написал он.

В заявлении не указана причина увольнения.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. Согласно Конституции, президент назначает генпрокурора по согласию Рады. До этого Венедиктова занимала должность исполняющей обязанности директора Госбюро расследований. Венедиктова была депутатом Рады 9-го созыва и председателем комитета по вопросам правовой политики. Венедиктова - юрист, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина. Доктор юридических наук, профессор.