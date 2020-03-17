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17 марта 2020, вторник, 10:34 1135
Судебная власть 2020-03-17T10:56:19+02:00
Українські Новини
Замгенпрокурора Чумак подал в отставку

Замгенпрокурора Чумак подал в отставку

Анна Рудык
Генпрокуратура, Отставка, Виктор Чумак, Офис Генпрокурора
Виктор Чумак Фото: Facebook Viktor Chumak
Виктор Чумак Фото: Facebook Viktor Chumak

В то время, как Рада одобрила назначение Венедиктовой генпрокурором, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак подал в отставку.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, опубликовав свое заявление, передают Українськi Новини.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", - написал он.

В заявлении не указана причина увольнения.         

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. Согласно Конституции, президент назначает генпрокурора по согласию Рады. До этого Венедиктова занимала должность исполняющей обязанности директора Госбюро расследований. Венедиктова была депутатом Рады 9-го созыва и председателем комитета по вопросам правовой политики. Венедиктова - юрист, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина. Доктор юридических наук, профессор.

Ранее, 5 марта, Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. 

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