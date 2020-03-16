Вадим Столар предоставил Александровской больнице 500 респираторов и 800 комбинезонов, – журналист

Народный депутат Украины, председатель Киевской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар предоставил Александровской больнице (г. Киев) более 800 защитных комбинезонов и около 500 респираторов.

Об этом со ссылкой на персонал медицинского учреждения написала журналист и телеведущая Наталья Влащенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Только что в эфире я пообещала рекламировать любого бизнесмена, любого политика и любую компанию, которые привозят в Украинские больницы нужное оборудование. С медиками постоянно на связи! 5 минут назад мой знакомый доктор из Александровской больницы сказала, что Вадим Столар сегодня привез врачам "на передовой" средства индивидуальной защиты", – написала журналист.

Она также назвала количество единиц предоставленной Вадимом Столаром помощи и отметил важность защиты врачей, спасающих украинцев от смертельного коронавируса.

"Он (Вадим Столар) передал более 800 защитных комбинезонов для медработников учреждения. Также больница получила около 500 респираторов индивидуальной защиты. Теперь врачи, которые каждый день находятся в эпицентре борьбы с вирусом, будут защищены. А значит шансы есть не только у них, но и у тех, кого они будут спасать. Я начинаю этот марафон, и буду писать каждый день, куда что и кто покупает. Считайте, это такая же защита Родины, как в 2014 году", – подытожила Влащенко.