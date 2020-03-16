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16 марта 2020, понедельник, 18:52 716
Верховная Рада и партии 2020-03-16T19:15:02+02:00
Українські Новини
Столар обратился к Кличко с призывом отменить ярмарки и дезинфицировать общественные места

Столар обратился к Кличко с призывом отменить ярмарки и дезинфицировать общественные места

Ярина Вацяк
Столар
Столар

Народный депутат, глава Киевской организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Столар подал депутатское обращение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля с требованием ввести чрезвычайное положение на территории Украины, а также отсрочить коммунальные платежи для пенсионеров в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19, вызванной коронавирусом.

 "Мировая практика и безжалостная статистика свидетельствуют, что на сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Учитывая международный опыт, для того чтобы минимизировать источники вирусного заражения, считаю сейчас нужно вводить более строгие механизмы для борьбы с коронавирусом. В частности, ввести ограничения на все виды транспортного сообщения в пределах Украины. Установить жесткий контроль на уровне областей и населенных пунктов на период карантина", – заявил политик.

Он также обратил внимание, что текущие исследования показывают, что для COVID-19 старший возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания повышают риск развития тяжелой инфекции.

"Мало того, что пожилые люди и так недостаточно защищены в нашем государстве, на их долю выпало серьезное испытание в борьбе с вирусом. В данной ситуации нужно сохранять спокойствие и самоизоляцию. Считаю, что правительство должно создать надлежащие условия, чтобы избежать скопления людей пожилого возраста в отделениях банков и отделениях связи для оплаты коммунальных платежей", – подчеркнул парламентарий.

Он указал на катастрофический дефицит медицинского оборудования, тестов и элементарных товаров для защиты от вируса, свидетельствует о неготовности страны к эффективной борьбе.

"Единственный вариант – действовать на опережение, и не допустить сотен или тысяч больных граждан посредством привлечения на благотворительных началах бизнеса различных форм собственности. Для поощрения предпринимателей предлагаю освободить их от налогообложения на сумму, соответствующую затратам на закупку медицинского оборудования и других необходимых медицинским учреждениям ресурсов", – предложил оппозиционер.

Учитывая вышеизложенное, он потребовал от премьера предоставить президенту предложения о введении чрезвычайного положения в Украине. А также – принять Постановление об отсрочке коммунальных платежей для людей пенсионного возраста сроком на 30 календарных дней со дня окончания установленного карантина и Постановление по внедрению механизмов для поощрения благотворительности физических и юридических лиц различных форм собственности, путем освобождения от налогообложения.

Кроме того, Вадим Столар направил депутатское обращение мэру Киева Виталию Кличко. В частности, депутат акцентировал внимание на недопустимости проведения массовых сельскохозяйственных ярмарок, которые имели место на прошедшие выходные, и потребовал от мэра вмешаться в ситуацию. Также парламентарий призвал киевского градоначальника на период введения карантина принять необходимые меры для осуществления мер дезинфекции мест массового скопления людей, в том числе всего без исключения общественного транспорта.

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