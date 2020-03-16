18.03.20 11:00 Интернет-конференция "Современные технологии в сфере климатизации"

18 марта 2020 года, в 11:00 в пресс-центре "Украинские Новости" состоится интернет-конференция на тему: "Современные технологии в сфере климатизации".

В мероприятии примут участие:

• Владимир Степура, директор компании "Ликонд", официального дистрибьютора DAIKIN в Украине;

• Алексей Новожилов, руководитель отдела маркетинга компании "Ликонд";

• Олег Корниенко, руководитель отдела промышленной вентиляции компании "Ликонд".

Во время интернет-конференции будут рассмотрены современные технологии, что внедряют ведущие производители климатической техники, в частности, корпорация DAIKIN (Япония), для повышения уровня энергоэффективности, комфорта и сохранения окружающей среды.

Также будут обсуждаться актуальные аспекты климатизации объектов недвижимости. Эксперты расскажут, каким критериям должны отвечать современные климатические системы и как современные технологии в этой сфере препятствуют глобальному потеплению и сохраняют окружающую среду.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Справка. Компания ЛИКОНД успешно работает на климатическом рынке Украины более 18 лет, поставляет широкий спектр оборудования от мировых лидеров по производству климатической техники - компаний DAIKIN (Япония) и HOVAL (Лихтенштейн): системы кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления, тепловые насосы и холодильное оборудование для зданий и помещений жилого, общественного, коммерческого и промышленного назначения. ЛИКОНД является официальным дистрибьютором DAIKIN в Украине.

Корпорация DAIKIN (DAIKIN Industries Ltd) - мировой лидер по производству климатической техники, компания основана в 1924 в г. Осака (Япония). Сегодня DAIKIN присутствовал на всех континентах, имеет более 90 производственных площадок в 12 странах мира. В Европе современные заводы DAIKIN находятся в Бельгии, Чехии, Италии, Германии, а европейская штаб-квартира DAIKIN Europe N.V. находится в Остенде (Бельгия).