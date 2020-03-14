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14 марта 2020, суббота, 16:11 15
Политика 2020-03-14T16:12:13+02:00
Українські Новини
Украинский дипломат за границей заразился коронавирусом

Украинский дипломат за границей заразился коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус. Скриншот видео ВВС
Коронавирус. Скриншот видео ВВС

Украинский дипломат заразился коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - говорится в сообщении, ссылаясь на слова министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, Министерство иностранных дел сообщает, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта 2020 года включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

Особая форма работы предполагает, что дипучреждения за границей продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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