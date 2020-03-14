В марше патриотов ко Дню добровольца приняло участие около 5 тыс. человек

Около 5 тыс. человек приняло участие в марше патриотов ко Дню добровольца в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Публичную безопасность в центре столицы обеспечивали сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и спасатели. В целом в мероприятиях приняли около 5 тыс. человек", - говорится в нем.

Отмечается, что грубых нарушений зафиксировано не было.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров учредить награду участникам добровольческого движения.