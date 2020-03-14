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  • В марше патриотов ко Дню добровольца приняло участие около 5 тыс. человек
14 марта 2020, суббота, 16:08 172
Политика 2020-03-14T16:09:01+02:00
Українські Новини
В марше патриотов ко Дню добровольца приняло участие около 5 тыс. человек

В марше патриотов ко Дню добровольца приняло участие около 5 тыс. человек

Елена Новикова
Марш добровольцев. Фото: Информатор
Марш добровольцев. Фото: Информатор

Около 5 тыс. человек приняло участие в марше патриотов ко Дню добровольца в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Публичную безопасность в центре столицы обеспечивали сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и спасатели. В целом в мероприятиях приняли около 5 тыс. человек", - говорится в нем.

Отмечается, что грубых нарушений зафиксировано не было.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров учредить награду участникам добровольческого движения.

 

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