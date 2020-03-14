На марш патриотов в Киеве пришло 5 тысяч людей

В субботу, 14 марта, около 5 тыс. человек приняло участие в марше патриотов ко Дню добровольца в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Публичную безопасность в центре столицы обеспечивали сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и спасатели. В целом в мероприятиях приняли около 5 тыс. человек", - говорится в нем.

Отмечается, что грубых нарушений зафиксировано не было.

Марш в Киеве. Фото: пресслужба Нацполиции.

Марш патриотов в Киеве. Фото: пресс-служба Нацполиции

Марш ко Дню добровольцев. Фото: Страна

Марш патриотов ко Дню добровольца. Фото: Страна

Марш. Фото: СтранаКак сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров учредить награду участникам добровольческого движения.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам запретил проводить митинги до того момента, пока в Украине не стабилизируется ситуация с пандемией коронавируса Covid-19.

Также за все время распространения коронавируса Covid-19 зарегистрировано 145 369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71 689 человек. Только в Италии за сутки количество больных увеличилось на 5198 человек.