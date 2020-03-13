17.03.20 11:00 Круглый стол: "Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?"

17 марта 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?" Организатор: "Финансовый клуб". На круглом столе обсудим следующие вопросы:• Ипотека: вчера, сегодня, завтра. Обзор рынка кредитования недвижимости в начале 2020 года.• Какой заемщик нужен банкам: какие требования банки предъявляют к клиентам?• Кредит vs рассрочка: плюсы и минусы для покупателей.• При каких условиях ставки по кредитам могут опуститься ниже 10%?• Госпрограммы как способ удешевления ипотечного кредитования: украинский и зарубежный опыт.• Как повлияет на рынок ипотеки неплатежеспособность "Укрстроя"? Как обезопасить себя от риска недостроя? К участию в дискуссии приглашены:• Семен Бабаев, заместитель председателя правления Правэкс Банка;• Валерия Малахова, директором департамента розничного бизнеса Сбербанка;• Виталий Годун, начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка;• Арина Юзвишин, директор департамента розничных клиентов Кредобанка;• Екатерина Лычана, начальник управления по работе с партнерами Глобус Банка. Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж