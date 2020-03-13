17.03.20 11:00 Круглый стол: "Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?"

17 марта 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?"

Организатор: "Финансовый клуб".

На круглом столе обсудим следующие вопросы:

• Ипотека: вчера, сегодня, завтра. Обзор рынка кредитования недвижимости в начале 2020 года.

• Какой заемщик нужен банкам: какие требования банки предъявляют к клиентам?

• Кредит vs рассрочка: плюсы и минусы для покупателей.

• При каких условиях ставки по кредитам могут опуститься ниже 10%?

• Госпрограммы как способ удешевления ипотечного кредитования: украинский и зарубежный опыт.

• Как повлияет на рынок ипотеки неплатежеспособность "Укрстроя"? Как обезопасить себя от риска недостроя?

К участию в дискуссии приглашены:

• Семен Бабаев, заместитель председателя правления Правэкс Банка;

• Валерия Малахова, директором департамента розничного бизнеса Сбербанка;

• Виталий Годун, начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка;

• Арина Юзвишин, директор департамента розничных клиентов Кредобанка;

• Екатерина Лычана, начальник управления по работе с партнерами Глобус Банка.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.



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Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

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