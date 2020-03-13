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13 марта 2020, пятница, 12:39 26
Пресс-центр 2020-03-13T12:50:11+02:00
Українські Новини
17.03.20 11:00 Круглый стол: "Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?"

17.03.20 11:00 Круглый стол: "Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?"

Алина Заика

17 марта 2020 года,  в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?"

Организатор: "Финансовый клуб".

На круглом столе обсудим следующие вопросы:

• Ипотека: вчера, сегодня, завтра. Обзор рынка кредитования недвижимости в начале 2020 года.
• Какой заемщик нужен банкам: какие требования банки предъявляют к клиентам?
• Кредит vs рассрочка: плюсы и минусы для покупателей.
• При каких условиях ставки по кредитам могут опуститься ниже 10%?
• Госпрограммы как способ удешевления ипотечного кредитования: украинский и зарубежный опыт.
• Как повлияет на рынок ипотеки неплатежеспособность "Укрстроя"? Как обезопасить себя от риска недостроя?

К участию в дискуссии приглашены:
Семен Бабаев, заместитель председателя правления Правэкс Банка;
Валерия Малахова, директором департамента розничного бизнеса Сбербанка;
Виталий Годун, начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка;
Арина Юзвишин, директор департамента розничных клиентов Кредобанка;
Екатерина Лычана, начальник управления по работе с партнерами Глобус Банка.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.


Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

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