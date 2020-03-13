Жене следователя Шевцова подарили 600 метров в центре Киева, которые являются вещдоком по уголовному делу, - ICTV

Супруга следователя Нацполиции Евгения Шевцова получила в подарок недвижимость, являющуюся вещественным доказательством в деле, которое расследовал ее муж.

Об этом говорится в программе "Надзвичайні новини" на телеканале ICTV.

Как выяснили журналисты, имущество - 600-метровое нежилое помещение в центре столицы - было получено Шевцовой в тот момент, когда на него был наложен арест, который позже был незаконно снят с помощью преступной группировки хакеров.

"Это дело расследует управление, в котором работает Шевцов. И представьте: именно его жена получает в подарок тот офис, который фактически является вещественным доказательством", - утверждает автор.

В сюжете приводится комментарий известного журналиста Сергея Иванова, который также считает, что недвижимость была получена супругой полицейского незаконно.

"Когда жена чиновника получает право собственности на имущество, которое даже если просто сдавать в аренду, оно может до полумиллиона в месяц приносить, и приобретает это абсолютно непонятным образом, ничего не объясняя при этом, то, как по мне, есть все основания для открытия уголовного производства", - считает Иванов.

Это дело заинтересовало и депутатов: нардеп Александра Устинова собрала 50 подписей под обращением к министру МВД Арсену Авакову с призывом расследователь деятельность Шевцова. В ответ полицейский разразился публичными оскорблениями в ее адрес. Между тем журналисты и депутаты, которые поставили свои подписи под обращением к Арсену Авакову, пообещали и дальше держать это дело на контроле. Так, Александра Устинова планирует вызвать Шевцова на ближайшее заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, посвященное имуществу жены Евгения Шевцова - Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.