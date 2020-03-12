Пограничники не пустили в Украину российскую блогершу

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" не пустили в Украину российскую девушку-блогера из-за незаконного посещения ею аннексированного Крыма в 2018 году.Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.Согласно ему, она прибыла рейсом из Минска (Беларусь) в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).Пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение Крыма в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию Украины на 3 года.Согласно сообщению, женщина проявила упрямство и еще раз решила проверить бдительность украинских пограничников.Она заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа, без отметки о запрете въезда, помогут ей пересечь украинскую границу.Такой замысел россиянки был разоблачен сразу, поскольку на нее сработала базы данных.В частности, на вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что якобы предыдущий съела собака.За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда, который должен был действовать до конца 2022 года, российской девушке установили новый срок запрета въезда Украину - на 10 лет.Как сообщали Українськi Новини, члену "Единой России" запретили въезд в Украину. Ранее пограничники не пустили в Украину группу российских актеров.