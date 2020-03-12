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12 марта 2020, четверг, 20:27 26
Силовые структуры 2020-03-12T20:28:44+02:00
Українські Новини
Пограничники не пустили в Украину российскую блогершу

Пограничники не пустили в Украину российскую блогершу

Валерия Драгомирова
Госпогранслужба, Блогер, Россиянка, Аэропорт Борисполь
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь". Фото: Госпогранслужба

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" не пустили в Украину российскую девушку-блогера из-за незаконного посещения ею аннексированного Крыма в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Согласно ему, она прибыла рейсом из Минска (Беларусь) в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).

Пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение Крыма в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию Украины на 3 года.

Согласно сообщению, женщина проявила упрямство и еще раз решила проверить бдительность украинских пограничников.

Она заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа, без отметки о запрете въезда, помогут ей пересечь украинскую границу.

Такой замысел россиянки был разоблачен сразу, поскольку на нее сработала базы данных.

В частности, на вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что якобы предыдущий съела собака.

За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда, который должен был действовать до конца 2022 года, российской девушке установили новый срок запрета въезда Украину - на 10 лет.

Как сообщали Українськi Новини, члену "Единой России" запретили въезд в Украину

Ранее пограничники не пустили в Украину группу российских актеров. 

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