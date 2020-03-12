Пограничники не пустили в Украину российскую блогершу

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" не пустили в Украину российскую девушку-блогера из-за незаконного посещения ею аннексированного Крыма в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.



Согласно ему, она прибыла рейсом из Минска (Беларусь) в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).



Пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение Крыма в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию Украины на 3 года.



Согласно сообщению, женщина проявила упрямство и еще раз решила проверить бдительность украинских пограничников.



Она заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа, без отметки о запрете въезда, помогут ей пересечь украинскую границу.



Такой замысел россиянки был разоблачен сразу, поскольку на нее сработала базы данных.



В частности, на вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что якобы предыдущий съела собака.



За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда, который должен был действовать до конца 2022 года, российской девушке установили новый срок запрета въезда Украину - на 10 лет.



Как сообщали Українськi Новини, члену "Единой России" запретили въезд в Украину.

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