подписаться на рассылку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 марта 2020, среда, 16:03 23
Общество 2020-03-11T16:03:42+02:00
Українські Новини
Arricano Real Estate ждет официального распоряжения Кличко о карантине для решения о работе своих ТРЦ

Arricano Real Estate ждет официального распоряжения Кличко о карантине для решения о работе своих ТРЦ

Елизавета Кесельман
Киев, КГГА, Коронавирус, ТРЦ Киева, ТРЦ
Киевсовет. Фото: КГГА
Киевсовет. Фото: КГГА

В то время, как в Украине ввели карантин во всез областях, девелоперская компания Arricano Real Estate PLC, входящая в Arricano Group, ожидает официального распоряжения председателя Киевской городской государственной администрации, мера Киева Виталия Кличко об ограничительных мерах в столице для принятия дальнейших решений о работе своих торгово-развлекательных центров в Киеве.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, развлекательная часть ТРК "Проспект" составляет 17,9% от его арендной площади, ТРЦ "РайON" - 9,83%.

К развлекательной части относятся кинотеатры, детские развлекательные центры, а также квест-комнаты, аттракционы, боулинг, ледовые арены, роллердромы и тому подобное.

Отмечается, что с прошлой недели в ТРЦ компании Arricano были усилены меры дезинфекции и клининга, на всей территории были дополнительно установлены дезинфекторы и санитайзеры, а на медиа-ресурсах транслируются рекомендации Министерства здравоохранения о профилактике инфекционных заболеваний.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса.

КГГА ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса.

Также Киев просит религиозные организации отменить проведение массовых богослужений для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта 31 марта.

Arricano обладает большим пулом реализованных ТРЦ, общая арендная площадь которых составляет более 212 000 кв. м.

Портфель компании географически диверсифицирован за счет активов в разных регионах Украины: Киев - ТРЦ "РайON", ТРК "Проспект", Кривой Рог - ТРК "Солнечная Галерея", Запорожье - ТРК City Mall, Симферополь - ТРЦ "Южная Галерея", а также инвестиция в ТРК Sky Mall.

На стадии девелопмента в компании находится еще 3 проекта.

Больше новостей о: Киев КГГА Коронавирус ТРЦ Киева ТРЦ

В Украине объявлен карантин до 3 апреля
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов
Новости
Arricano Real Estate ждет официального распоряжения Кличко о карантине для решения о работе своих ТРЦ 16:03
НБУ обвалил гривну на 30 копеек: курс нацвалюты на четверг 16:03
В Италии могут закрыть магазины и остановить работу общественного транспорта из-за коронавируса 16:00
"Напоить в бане и организовать девчат". НАБУ использует незаконные методы для вербовки и шантажа жертв, – СМИ 15:59
В США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии 15:36
больше новостей
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
В Киеве перекрыли пешеходный мост на Труханов остров 13:28
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
В Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok