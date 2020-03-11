Arricano Real Estate ждет официального распоряжения Кличко о карантине для решения о работе своих ТРЦ

В то время, как в Украине ввели карантин во всез областях, девелоперская компания Arricano Real Estate PLC, входящая в Arricano Group, ожидает официального распоряжения председателя Киевской городской государственной администрации, мера Киева Виталия Кличко об ограничительных мерах в столице для принятия дальнейших решений о работе своих торгово-развлекательных центров в Киеве.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, развлекательная часть ТРК "Проспект" составляет 17,9% от его арендной площади, ТРЦ "РайON" - 9,83%.

К развлекательной части относятся кинотеатры, детские развлекательные центры, а также квест-комнаты, аттракционы, боулинг, ледовые арены, роллердромы и тому подобное.

Отмечается, что с прошлой недели в ТРЦ компании Arricano были усилены меры дезинфекции и клининга, на всей территории были дополнительно установлены дезинфекторы и санитайзеры, а на медиа-ресурсах транслируются рекомендации Министерства здравоохранения о профилактике инфекционных заболеваний.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса.

КГГА ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса.

Также Киев просит религиозные организации отменить проведение массовых богослужений для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта 31 марта.

Arricano обладает большим пулом реализованных ТРЦ, общая арендная площадь которых составляет более 212 000 кв. м.

Портфель компании географически диверсифицирован за счет активов в разных регионах Украины: Киев - ТРЦ "РайON", ТРК "Проспект", Кривой Рог - ТРК "Солнечная Галерея", Запорожье - ТРК City Mall, Симферополь - ТРЦ "Южная Галерея", а также инвестиция в ТРК Sky Mall.

На стадии девелопмента в компании находится еще 3 проекта.