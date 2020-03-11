Пресс-центр ИА "Украинские Новости" продолжает работать в обычном режиме!

Уважаемые подписчики! Хотим вас проинформировать, что в период введения в Киеве ограничений по проведению массовых мероприятий мы намерены продолжать проводить события в нашем пресс-центре. И предлагаем нашим клиентам специальные цены на этот период. Агентство продолжает оказывать все предоставляемые ранее услуги в полном объеме и обычном режиме. В случае каких-либо изменений, мы проинформируем вас дополнительно в кратчайшие сроки. Берегите себя. С уважением, главный редактор ИнА Українські Новини Дмитрий Кузьмин