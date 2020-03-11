подписаться на рассылку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 марта 2020, среда, 13:01 21
Пресс-центр 2020-03-11T13:09:06+02:00
Українські Новини
Пресс-центр ИА "Украинские Новости" продолжает работать в обычном режиме!

Пресс-центр ИА "Украинские Новости" продолжает работать в обычном режиме!

Алина Заика

Уважаемые подписчики!

Хотим вас проинформировать, что в период введения в Киеве ограничений по проведению массовых мероприятий мы намерены продолжать проводить события в нашем пресс-центре.

И предлагаем нашим клиентам специальные цены на этот период.

Агентство продолжает оказывать все предоставляемые ранее услуги в полном объеме и обычном режиме.

В случае каких-либо изменений, мы проинформируем вас дополнительно в кратчайшие сроки. Берегите себя.

С уважением, главный редактор ИнА Українські Новини Дмитрий Кузьмин

Больше новостей о:

По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса
В Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус
Новости
Коронавирус. Фото: freepik
Пора бежать за гречкой: соцсети бурно отреагировали на карантин в Киеве 13:32
По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса 13:24
УПЛ просит Минздрав дать рекомендации по проведению футбольных матчей из-за коронавируса 13:12
В Японии заговорили о переносе Олимпийских игр из-за коронавируса 13:09
Кабмин назначил нового временного главу Минэнерго 12:58
больше новостей
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
В Киеве перекрыли пешеходный мост на Труханов остров 13:28
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
НБУ для сдерживания девальвации продал на межбанке $307,2 млн 09:54
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
МН17. Фото: 112.ua
Фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму, - начальник штаба части 16:37
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
Около 40 жителей находятся в самоизоляции из-за случая коронавируса в Черновицкой области
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok