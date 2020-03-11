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  • Несмотря на карантин, пресс-центр "Українських Новин" продолжает работать в обычном режиме
11 марта 2020, среда, 13:01 43
Пресс-центр 2020-03-11T13:45:59+02:00
Українські Новини
Несмотря на карантин, пресс-центр "Українських Новин" продолжает работать в обычном режиме

Несмотря на карантин, пресс-центр "Українських Новин" продолжает работать в обычном режиме

Алина Заика

Уважаемые подписчики!

Хотим вас проинформировать, что в период введения в Киеве ограничений по проведению массовых мероприятий мы намерены продолжать проводить события в нашем пресс-центре.

И предлагаем нашим клиентам специальные цены на этот период.

Агентство продолжает оказывать все предоставляемые ранее услуги в полном объеме и обычном режиме.

В случае каких-либо изменений, мы проинформируем вас дополнительно в кратчайшие сроки. Берегите себя и своих близких.

С уважением, главный редактор информационного агентства Українські Новини Дмитрий Кузьмин

По вопросам работы пресс-центра Вы всегда можете связаться с руководителем пресс-центра Алиной. Тел. (050) 412-48-61

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