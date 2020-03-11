Весенние каникулы: безопасно ли путешествовать с детьми в условиях эпидемии коронавируса

До весенних каникул в школах осталось совсем немного. Многие родители задумались, как интересно и безопасно организовать досуг ребенка и не подвергнуть опасности из-за коронавируса.

В Центре по контролю над заболеваниями (CDC) дали рекомендации родителям, которые планируют путешествовать вместе с детьми, поскольку этот вопрос из-за распространения COVID-19 не является однозначным, пишет Mother.ly.

Родителям рекомендуют воздержаться от посещения стран, где коронавирус распространен в особых масштабах таких, как Китай, Южная Корея, Иран, Италия. Также рекомендуют воздержаться от поездок на круизных лайнерах.

В то же время педиатр детского здоровья в Стэнфорде, доктор Анита Джуввади считает, что путешествие на автомобиле совершенно безопасно. А вот если вы планируете летать, рекомендуется проявлять осторожность и использовать антибактериальные салфетки для очистки поверхностей самолета, таких как столы, подлокотники и поверхности ванной комнаты, к которым вы можете прикоснуться. Кроме того, родителям напомнили о мытье рук с мылом или рекомендуют часто пользоваться дезинфицирующим средством для рук, не касаться лица и кашлять в локоть, если это необходимо.

Поскольку на данный момент нет официальных рекомендаций о путишествиях с детьми, родителям рекомендуют учитывать при планировании поездки проблемы со здоровьем, комфорт, риски и остальные факторы. Родители должны делать то, что лучше для их семьи, потому что то, что подходит для одной семьи, может не подходить для другой.

Так, считается, что здоровые люди (в том числе и дети) в настоящее время находятся в группе низкого риска. COVID-19 может быть смертельно опасным для людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому перед поездкой советуют проконсультироваться с семейным врачом и определить для себя, как будет лучше для семьи.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как из-за коронавируса туристическая отрасль в мире может понести убытки в 1,7 трлн долларов, украинские туроператоры также теряют прибыль из-за меньшего количества ранних бронирований, а также из-за отказа от уже забронированных туров.

В то же время цены на туры из Украины на массовые направления, такие, как Египет, на ближние даты просели.

Кроме того, МАУ отменяет ряд рейсов в 16 стран из-за коронавируса.