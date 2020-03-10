В Одессе пьяный водитель въехал на столб, а в Виннице поймали банду воров

Люди задыхались от дыма: В Днипре произошел масштабный пожар

В одном из районов Днипра произошел масштабный пожар в подъезде. Загорелась проводка, передает "Наше Місто". Как стало известно, проводка в этом подъезде менялась всего 8 месяцев назад. Невозможно установить, что именно послужило причиной возгорания – некачественные материалы либо технические проблемы. Паника среди жильцов возникла из-за сильного задымления. Особенно на верхних этажах. Люди кричали, поскольку не могли открыть окна в подъезде. Когда приехали спасатели, им пришлось первым делом разбивать окна. На место ЧП прибыло 3 пожарных машины. Обошлось без пострадавших. Жители ожидают электриков, чтобы оценить масштаб причиненного ущерба и приступить к ремонтным и восстановительным работам.

Жесткое ДТП в Днипре: люди бросились помогать пострадавшим

В Днипре произошло жесткое ДТП. Один из участников аварии пропускал автомобили на поворотe и в этот момент, его на полном ходу протаранил водитель ВАЗа. От удара машины выкинуло и на встречку, и на обочину, сообщает "Днепр час". Очевидцы аварии сначала были в шоке от увиденного, но сразу же бросились помогать водителю ВАЗа.На месте аварии работают медики и полиция. Сообщают, о пострадавших.

Ночью в Николаеве бандиты ворвались в дом топ-менеджера госпредприятия и пытали хозяев

В ночь на 10 марта двое неизвестных ворвались в частный жилой дом в Николаеве, сообщают "Новости N". Бандиты проникли в дом через окно второго этажа при помощи приставной лестницы. Внутри находились владельцы дома — муж и жена. Хозяина, пытавшегося оказать незнакомцам сопротивление, ударили чем-то тяжелым по голове, а женщина получила пулевое ранение в живот, скорее всего из травматического пистолета. Затем супругам связали руки и ноги пластиковыми стяжками и начали пытать, требуя отдать деньги и ценности. Бандиты скрылись, удовлетворившись незначительной суммой денег, найденных в кошельке. Размер ущерба устанавливается. По уточненным данным, пострадавшим оказался Валерий П., который работает топ-менеджером в ГП "Зоря"–"Машпроект".

ДТП с 4 машинами в Николаеве: отлетевший "Чери" чуть не сбил пешеходов

В распоряжении "Новостей-N" появилось видео из салона маршрутки, на котором запечатлен момент ДТП, в котором столкнулись сразу 4 автомобиля: Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Creta, Chery и маршрутка Mercedes-Benz Sprinter. На записи видно, что маршрутчик остановился перед светофором. Дорогу справа налево по ходу движения транспортных средств переходили две пожилые женщины. Потом слышится резкий звук удара и "Чери" отлетает вперед, едва не сбив при этом пешеходов. В результате ДТП пострадали два человека в автомобиле "Хюндай". Пострадавших с места происшествия увезла "скорая".

В память о погибшей девочке в "Дубовке" запорожцы приносят цветы и игрушки

В запорожском парке "Дубовий Гай" 8 марта, в результате несчастного случая травмы получил ребенок — на девочку упала деревянная фигура, передает "Миг". К сожалению, от полученных травм она умерла. В память о погибшей девочке в "Дубовке" запорожцы приносят цветы и игрушки.

В Одессе пьяный водитель въехал на столб

В Одессе водитель автомобиля с разгона протаранил столб, да так, что въехал на него, сообщает "odessa.net.ua". Автомобиль так и застыл, стоя почти вертикально. Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что водитель был пьян вдрызг и даже не пытался тормозить.

В Виннице оперативники поймали банду квартирных воров

В Виннице задержали двух мужчин возрастом 32 и 49 лет, которые обворовывали квартиры, сообщает "20 минут". В полицию Винницы поступила информация о том, что группа мужчин совершает преступление. Ранее судимые жители Днепропетровской области забрались в квартиру через окно и были арестованы сразу после свершения кражи. Украденные вещи изъяты. Один из злоумышленников разыскивается днепропетровскими правоохранителями за подобное правонарушение. Полиция проверяет задержанных на причастность к другим кражам на территории области. Им грозит до 6 лет тюрьмы.