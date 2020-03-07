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07 марта 2020, суббота, 14:50 6
Медицина 2020-03-07T14:56:04+02:00
Українські Новини
В Украине коронавирус у 16 из 20 человек не подтвердили, - Минздрав

В Украине коронавирус у 16 из 20 человек не подтвердили, - Минздрав

Ярина Вацяк
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Исследование 16 образцов на коронавирусную инфекцию Covid-19 показало отрицательный результат, продолжается проверка еще 4 образцов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Указывается, что по состоянию на 7 марта в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья находится на исследовании 20 образцов материалов: 6 образцов отобраны у лиц с подозрением на коронавирус и 14 - от контактировавших с ними.

"Среди них исследование 16 образцов завершено, положительных на COVID-19 не выявлено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в целом с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 37 сообщений о подозрении на коронавирус, получен 1 положительный результат.

В течение 6 марта в центр поступило 4 сообщения о подозрениях на коронавирус: в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Как сообщали Українськi Новини,  бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требовал ввести карантин "на печерских холмах" - в Раде и Кабмине  депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Олега Волошина, контактировавшего с заболевшим коронавирусом депутатом Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером и выступавшим в парламенте в пятницу.

Тем временем, Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса.

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