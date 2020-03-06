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06 марта 2020, пятница, 06:10 23
Lifestyle 2020-03-06T07:30:02+02:00
Українські Новини
Полезные подарки. Новые интересные тенденции к 8 марта

Полезные подарки. Новые интересные тенденции к 8 марта

Ярина Вацяк
Праздники, 8 марта, Эпицентр, Идеи подарков, Подарки на 8 марта
Подарок. Фото: pixabay.com
Подарок. Фото: pixabay.com

Кроме цветов украинским женщинам на 8 марта чаще всего дарят мелкую бытовую технику, вазы и бокалы.

Об этом рассказали в национальной сети торговых центров "Эпицентр".

Кроме того, среди самых популярных подарков на 8 марта - мелкая бытовая техника, посуда для приготовления и кухонные принадлежности.

Как отмечают в сети, в топ-10 самых популярных подарков на 8 марта традиционно входят вазы, наборы бокалов, сковородки, электрочайники, блендеры, микроволновки, посуда для приготовления, фены, коллажи и рамки для фото.

В количественном измерении, по статистике сети, подарок №1 - это вазы для цветов и интерьера.

Также в канун 8 марта многократно увеличиваются продажи сковородок.

"Спрос на них безумно растет во всех магазинах сети именно в начале марта", - отмечает директор направления "Деко" Анна Бондарева. С одной стороны, такая тенденция обусловлена тем, что украинских женщин считают лучшими хозяйками и таким подарком мужчины пытаются создать им комфортные условия для приготовления пищи. С другой, подарки к 8 Марта покупают не только мужчины, но и дочери, мамы, сестры, подруги и тому подобное. И именно эта аудитория тяготеет к практичности в выборе подарков.

Новые интересные тенденции подарков на праздник весны в мелкой бытовой технике. Так, в первых числах марта этого года заметно выросли продажи приборов для ухода за волосами (фены, плойки, стайлеры), роботов-пылесосов, электрогрилей, мультиварок и кофе-машин.

В эту группу, кстати, постепенно входят и электроэпиляторы. Длительный период времени они считались не лучшим подарком на женский праздник. Однако, с появлением фотоэпиляторов, использование которых не вызывает неприятных ощущений, набирают популярность у покупателей.

Рейтинг подарков на 8 марта. Инфографика: ЭпицентрРейтинг подарков на 8 марта. Инфографика: Эпицентр

"В прошлом году продажи приборов "для красоты" продемонстрировали рост более чем 300% в неделю перед 8 марта", - отмечает руководитель направления бытовой техники сети "Эпицентр" Александр Величко.

Как сообщалось,  Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта.

Ранее Українськi Новини писали идеях подарков учительнице на 8 марта.

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