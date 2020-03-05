Зама Ермака упаковали в капсулу во время осмотра вертолета для перевозки больных с коронавирусом

Сегодня, 5 марта, Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой Полтавскую область на вертолете и там же осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который с сегодняшнего дня заступает на дежурство на базе спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вертолет оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой. Он также оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

Отмечается, что медики продемонстрировали Зеленскому порядок действий при эвакуации и перевозке пациентов. В качестве добровольца медикам помогал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами.

"Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится – мы будем готовы", - сообщил он.

Госпитализация. Фото: Facebook/Офис президента

Зеленский осмотрел вертолет. Фото: Facebook/Офис президента

Как сообщали Українські Новини, ранее ГосЧС Украины показала специальный санитарный вертолет для транспортировки людей, зараженных коронавирусом.

Тем временем в Черновицкой области коронавирус подозревают еще у двоих людей, вернувшихся из Италии.